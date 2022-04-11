Губкин, Белгородская область, 11 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Новую вафельную фабрику обустроят в Губкине Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Https://gubkinadm.ru Губкин

Производственную линию запустят на предприятии-резиденте ТОСЭР «Губкин». Уже готово оборудование для выпуска вафельных коржей и корзинок, в дальнейшем компания наладит производство бризолей, лукошек, орешков. Потенциальными покупателями продукции станут российские торговые сети.

В промпарке Губкина зарегистрировано порядка 40 резидентов, совокупный объём освоенных инвестиций на начало 2022 года составил более трёх миллиардов рублей. На предприятиях создано более 800 новых рабочих мест.