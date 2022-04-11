Москва, , 10:57 — REGNUM Открыть филиалы «Промсвязьбанка» на территории Республики Крым и в Севастополе поручил президент России Владимир Путин. Перечень поручений главы государства по итогам совещания 17 марта опубликован на сайте Кремля.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г. Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Промсвязьбанк» приступил к предоставлению услуг населению и бизнесу на территории Республики Крым в начале апреля. Однако пока для физического посещения банка крымчанам придётся ездить в Краснодарский край. Ранее также сообщалось, что варианты работы в Крыму рассматривает ВТБ.

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