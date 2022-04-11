Стокгольм, , 11:12 — REGNUM 11 апреля правительственная партия Швеции «Социал-демократы» начала внутренний процесс, под названием «диалог по политике безопасности». Цель внутрипартийных дискуссий состоит в том, чтобы обновить анализ политики безопасности. По сути, сейчас в партии пытаются выработать консенсус — будут ли «Социал-демократы» поддерживать вступление Швеции в НАТО или нет. Об этом сообщила новостная служба TT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

В своем заявлении партийное руководство отмечает, что ситуация с политикой безопасности Швеции коренным образом изменилась после последних событий на территории Украины.

«Это имеет последствия для ситуации с политикой безопасности Швеции и для выбора политики безопасности Социал-демократами», — говорится в письме, разосланном членам партии.

«Дискуссия должна вестись не только о том, будем ли мы или нет добиваться вступления в НАТО, но и о том, что лучше всего подходит для обеспечения безопасности Швеции», — заявил партсекретарь «Социал-демократов» Тубиас Баудин в интервью TT.

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