Казань, 11 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В столице Татарии с 2019 года ведется разработка комплексной муниципальной геоинформационной системы. На ее основе будет создан высокоточный ортофотоплан города, построена цифровая модель местности, а также проведут оцифровку озелененных территорий, сообщает мэрия.

Цифровое общество

В системе собрана вся актуальная информация про территории — объекты, градостроительные нормы и правила. В ближайшее время планируется инвентаризация инженерной инфраструктуры, формирование цифровых двойников дорог, создание виртуальной 3D-модели города.

Завершить формирование муниципальной цифровой платформы градостроительной деятельности планируют к 2024 году. Она будет объединена с региональной платформой содействия строительству «Я строю», куда войдут все услуги и сервисы строительной отрасли.

До конца 2022 года также наметили внедрить цифровую кадровую платформу, позволяющую в дальнейшем сотруднику исполкома получать кадровые сервисы.

В настоящее время из 93 услуг оцифрованы в информационной системе «Управление муниципальными услугами» 65, из них 53 доступны на портале госуслуг РТ, 43 — в МФЦ. Ежегодно за муниципальными услугами в исполком обращаются более 150 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти вузах Татарии открыли цифровые кафедры.

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