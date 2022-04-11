Багдад, , 11:02 — REGNUM В ряде регионов Ирака неизвестные атаковали логистические конвои армии США. Об этом 11 апреля сообщает Shafaq.

Американцы в Ираке

По данным журналистов, в ночь с 10 на 11 апреля члены одной из группировок совершили четыре диверсии на пути следования войск США. Нападения произошли в различных районах провинций Насирия и Салахуддин.

Отмечается, что в результате серии диверсий были выведены из строя несколько грузовых автомобилей армии США. О пострадавших в результате нападений не сообщается.