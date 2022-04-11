Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Состояние двоих детей, пострадавших в результате квартирного пожара на юге Санкт-Петербурга, оценивается медиками как крайне тяжелое, сообщили 11 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Напомним, рано утром 11 апреля в квартире на втором этаже дома 5/3 по Загребскому бульвару произошел пожар. В двухкомнатной квартире площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 29 кв. метров. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе двое детей.

«Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла на место пожара через 10 минут. Всего было направлено девять выездных бригад Городской станции скорой медицинской помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации, пять — общепрофильных. Всего зарегистрировано семь пострадавших, из них двое — дети», — рассказали в комздраве.

Детей в крайне тяжелом состоянии доставили в детские городские больницы №№ 1 и 5. Четверо взрослых, среди которых один в крайне тяжелом и один в тяжелом состоянии, госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.