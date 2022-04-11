Медногорск, Оренбургская область, 11 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась проверка по факту пожара в вагоне, который следовал в составе грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Грузовой поезд

Причиной возгорания стал перегрев дымовытяжной трубы. За нарушение стребованный пожарной безопасности виновная организация привлечена к административной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 25 января 2022 года на перегоне ст. Медногорск – ст. Сара Южно-Уральской железной дороги. Вагон загорелся в пути.