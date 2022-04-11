Кемерово, 11 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 апреля, на лечении находятся 2414 человек с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 132 новых носителя коронавируса. За это же время 766 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 393 случая заражения коронавирусом, 154 711 человек выписаны, 2268 пациентов скончались.