Александр Белов, 11 апреля 2022, 13:25 — REGNUM США и их союзники не могут напрямую бросить вызов России, начавшей специальную военную операцию по денацификации на Украине, в связи с чем Запад должен действовать иным образом, сея хаос на прилегающих к Российской Федерации территориях, как и в самой стране, пишет бывший старший оперативный сотрудник секретной службы ЦРУ Дуглас Лондон в статье, вышедшей 11 апреля в Foreign Affairs.

Винченцо Камуччини. Предательство Брута. 1804(фрагмент)
Винченцо Камуччини. Предательство Брута. 1804(фрагмент)

На заднем дворе России есть несколько мест, которые могут доставить ее руководству серьезные неприятности, если там начнутся гражданские беспорядки: например, Белоруссия, где недавно уже были массовые протестные акции, Чечня, в которой российские войска и спецслужбы на протяжении многих лет борются с «сепаратистами» и в которой Запад мог бы мобилизовать оппозицию и даже спровоцировать восстание, и, наконец, Казахстан, куда в начале года для наведения порядка уже отправлялись российские войска.

США и их союзники могли бы совмещать открытую политическую поддержку сил, которые стремятся снять с себя «цепи авторитарного правления», с секретными операциями ЦРУ. Для начала, отмечает Лондон, Вашингтон мог бы организовать скрытые кампании оказания влияния с тем, чтобы вызывать волну недовольства внутри страны. Добиться этого можно с помощью «коротковолнового вещания, печатных изданий или путем распространения контрафактных DVD-дисков и USB-накопителей через установленные внутренние подпольные сети».

ЦРУ
ЦРУ
Whitehouse.gov

Для распространения этих материалов разведывательное сообщество США будет финансировать сети и обучать их безопасным коммуникациям, сбору разведданных и организации. Со временем такая поддержка будет включать в себя обучение тому, как проводить демонстрации и, в случае необходимости, как «проводить насильственные акты восстания и мятежа с обучением военной организации и тактике и предоставлением смертоносной помощи».

"У Соединенных Штатов есть опыт, к худу ли, к добру ли, разжигания беспорядков, которые привели к свержению режимов в Чили и Иране, всколыхнули антикоммунистические силы в Восточной Европе во время Холодной войны и способствовали военизированным мятежам против Советского Союза в Афганистане и сандинистов в Никарагуа в 1980-е годы», — подчеркнул Лондон.
«Эта деятельность послужит планом, который можно адаптировать для этих трех бывших советских республик. В конечном счете, цель не должна состоять в том, чтобы подтолкнуть их к революции или ожидать, что за ними последуют прозападные либеральные демократии, а просто в том, чтобы предпринять шаги, чтобы сыграть на опасениях Путина потерять контроль над этой важнейшей сферой влияния», — добавил он.

Безусловно, США не всегда сопутствовал успех в проведении таких секретных операций, например, на Кубе, в Ливии, Мозамбике и, совсем недавно, в Сирии. Однако, возможно, что эти авантюры были обречены с самого начала из-за отсутствия четких целей и поддержки внутри страны. На Украине стратегия США, напротив, очень последовательна и пользуется поддержкой американских граждан.

США должны действовать внутри России. Экономических санкций, с которыми сейчас столкнулась Россия, скорее всего, будет недостаточно, чтобы заставить Кремль пойти на уступки на Украине. Если Вашингтон действительно хочет надавить на российского лидера, он должен вбить клин между ним и его жизненно важными сторонниками и доверенными лицами — особенно силовиками, бывшим КГБ и военными. Хотя большая часть российской элиты, продолжает Лондон, публично поддержала операцию, есть те, кто очень много от нее потеряет, поэтому они могут оказаться восприимчивыми к «спасательному плоту», который им предоставит Вашингтон, а также к осторожным контактам по закулисным каналам. К ним Лондон, в частности, относит Игоря Сечина и Николая Токарева.

«Общение с этими и другими известными доверенными лицами и помощниками Путина может быть полезным по-разному. Благодаря осторожным и, в идеале, тайным контактам у них будет прикрытие, чтобы играть в посредников, если они решат рассказать Путину, и предложить себя ему и Западу в качестве безопасного канала, по которому можно договориться об условиях, выходящих за рамки публичного обозрения», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

В более же «конспирологическом» плане, продолжил он, такое взаимодействие могло бы послужить спасательной шлюпкой, на которой они могли бы спасти себя, предоставляя Соединенным Штатам разведданные, оказывая влияние на Путина, вступая в заговор с целью его смещения.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Kremlin.ru

Более верным достижением, несмотря на заведомо низкие шансы на то, что они действительно могут сотрудничать, является беспроигрышный характер таких подходов. В случае разоблачения связь США с его ближайшим окружением способствует очевидной паранойе Путина и усиливает внутреннее давление, которое может заставить его свернуть с пути в интересах собственного выживания.

Даже если с ними и невозможно будет наладить нужное Вашингтону сотрудничество, все равно у такого подхода одни плюсы: если эти контакты США с внутренним кругом российского президента раскроются, такое развитие событий поспособствует паранойе и внутренним противоречиям, благодаря которым руководство России может оказаться более готовым идти на деэскалацию.

Эскалация — это всегда риск, но и слишком консервативные действия — тоже риск. Зажигание спички в Белоруссии, Чечне и Казахстане, не говоря уже о самой России, может привести к пожару. Последствиями такого «пожара» могут стать еще большие человеческие страдания, дестабилизация международной экономики или, что еще хуже, к автократическим правительствам. Они также могут привести Россию и Запад к прямому вооруженному конфликту. Но давняя политическая нестабильность во всех трех бывших республиках предполагает, что глубинная напряженность в конечном счете вспыхнет независимо от вмешательства Соединенных Штатов.