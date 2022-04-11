11 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы компании Bosch Стефана Хартунга о том, что введение ФРГ эмбарго на поставки российского газа приведет к уничтожению промышленной основы экономического могущества Германии.

Мирослава Романенко, , 11:44 — REGNUM Введение ФРГ эмбарго на поставки российского газа приведет к уничтожению промышленной основы экономического могущества Германии. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил глава Bosch Стефан Хартунг.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Хартунг подчеркнул, что компании необходим российский газ, который обеспечивает около 20% ее энергетических потребностей. Он также добавил, что без российского газа возглавляемую им компанию ждет фактически мгновенная остановка производства.

«Если Германия в одностороннем порядке откажется от российского газа, то разрушатся важные элементы цепочек поставок, причём не только у Bosch. Поэтому я решительно выступаю против быстрого отказа от поставок газа», — приводит слова главы компании ИА Красная Весна.

Заявление главы компании Bosch обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Давно пора отказаться», — с сарказмом написала Елена.

«Сами себе могилу роют!» — добавил один из участников обсуждения.

«Шольц, хватит лизать зад США», — не без сарказма призвал «Ви».

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

«Надо помочь и закрыть трубу», — пишет один из участников обсуждения.

«Почему это должно волновать Россию?» — недоумевает Игорь S.

«Отключить им на пару месяцев… Ой как запоют по-другому!» — отметила «Ека».

«Я бы в отношении Германии тоже ввёл ответные санкции за поддержку фейковых обвинений России со стороны Украины, за поддержку проявлений нацизма и запретил бы поставку газа через территорию Украины не только по долгосрочным контрактам, но и вообще до окончания конфликта на Украине! А вот по споту разрешил, но только по «Северному потоку — 2». При этом при соблюдении следующих условий: 1) Сертификация без каких-либо ограничений «Северного потока — 2»; 2) Покупка газа только за рубли и не по долгосрочным контрактам, а по краткосрочным — по споту и на биржах российских площадок!!! В этом случае [цена на] газ для Германии выросла бы в 5 раз и при этом Украина лишилась бы мнимого реверса и газа с ЕС, а также доходов от транзита из России!!! Когда США и Запад наплевали на все правила, то надо предлагать новые и на своих условиях!!! Убежден, чтоб не сдохнуть, Германия согласится на наши условия!» — написал Рудик.

«Зачем нам нытьё? Требуется всеевропейская солидарность, полный отказ от «тоталитарного» дешёвого газа в пользу демократического дорогого», — с сарказмом добавил Денис.

«Ну так остановите его. 2 недели — и Шольца уберут, и Германия прекратит поставлять оружие», — пишет «Фесс».

«Независимость важнее!» — смеется Евгений.

«Немецкий бизнес, который поумнее, переедет в Россию работать на дешёвых ресурсах, как ранее он переезжал в Китай на дешёвую рабочую силу…» — отреагировал Victor L.

«Так регистрируйте бренд Nebosch и стройте завод в РФ. Ну, если, конечно, вам разрешат», — не без юмора добавил Кasтpo.

«Остановили бы [поставки газа] на месяцок-другой — глядишь, и риторика изменилась бы!» — комментирует Solar.

Газопровод Bilfinger SE

«Да… [плевать] на это производство. Люди замерзнут! А когда замёрзнут, вся Европа будет в желтых жилетах митинговать. Люди могут многое перетерпеть, но когда нечего есть и холод (или [удовлетворение] этих базовых потребностей стоит очень дорого), любая идеология уходит на второй план! Какую бы антироссийскую пропаганду они там ни проводили, все это до следующей зимы только терпимо будет для европейцев», — пишет BanAnna.

«Это очень хорошо. Останавливайте. Но все вопросы к Украине. Нам… [безразлично]», — отметил Miro Spark.

«Да давайте уже, газуйте! Перекрывайте газ и уничтожайте свой Bosch ради Вашингтона. Зато свобода будет. От всего», — смеется Ирэна.

«А кто будет кормить ЕС, если Германия перестанет работать? И… [украинцев] кто будет кормить?» — справедливо заметил Я Е.

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