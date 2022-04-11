Ставрополь, 11 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа и Адыгея подписали соглашение о совместной работе по развитию туризма. Планируется создать единый брендовый туристический маршрут, в реализации которого будет оказана помощь со стороны института развития Северного Кавказа АО «Кавказ РФ», сообщили 11 апреля в пресс-службе компании.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Решение о комплексном развитии туризма в регионах Северного Кавказа и в Адыгее было принято в рамках состоявшейся в дагестанском городе Дербенте стратегической сессии по вопросам устойчивого развития туризма на Северном Кавказе. В ней участвовали представители Северо-Кавказского федерального университета, который выступил организатором мероприятия, представители органов власти, турсферы, бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Согласно подписанному соглашению семь субъектов СКФО и Республика Адыгея будут развивать туризм в рамках единого туристического бренда, что будет способствовать экономической стабилизации и устойчивому развитию Северного Кавказа.

В рамках соглашения глава минтуризма Дагестана Эмин Мерданов предложил создать единый туристический портал СКФО, на котором можно будет размещать туристические паспорта объектов, информацию о туристических маршрутах, возможности проживания и объектов питания, пляжах, всевозможных достопримечательностях, дорожной сети.