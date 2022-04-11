Москва, 11 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Жители США не в восторге от жадности компаний, добывающих сланцевый газ, из-за утечек метана при производстве и транспортировке. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сланцевое газовое месторождение Пайнделл, США

«К этой проблеме [утечки метана при добыче сланцевого газа], кстати, в последние годы безуспешно пыталась привлечь внимание американская общественность. В США люди далеко не в восторге от жадности компаний. И прекрасно знают, что метан как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем», — написал Медведев.

Он сослался на исследования, согласно которым утечка в атмосферу всего лишь 2,3% добываемого метана сводит на нет все экологические преимущества такой добычи по сравнению с углём: «А на сланцевых месторождениях уровень утечек, по разным данным, составляет от 1,5% до 9%».