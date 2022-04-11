Москва, 11 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине ведется информационная война, уверены 90%. Противоположное мнение у 4%. Затруднились ответить 6%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информатор фейк Украина

Видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе 61%. Считают их лживыми 41%. Не видели негативных материалов 39%.

Слышали отзывы в поддержку военной операции 62% опрошенных. Не слышали отзывов 10%. В СМИ, интернете и соцсетях 57% также встречали информацию в поддержку спецоперации. Не попадалась информация о спецоперации в СМИ и интернете 13%.

Опросы по телефону проведены 31 марта, 3, 5 и 6 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях публикуются не только фейки, порочащие военную спецоперацию России, но и материалы, обучающие изготовлению таких фейков.

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