Новосибирск, 11 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В обращение выпущена памятная серебряная монета «К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

cbr. ru Новая монета Банка России

«Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант», — говорится в сообщении.

Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Отметим, что протяженность дороги Р256 «Чуйский тракт» от Новосибирска до границы с Монголией составляет около 968 километров.