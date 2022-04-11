Москва, 11 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Американские власти давно борются за европейский энергетический рынок, и сейчас у них появилась возможность захватить его под вывеской «борьбы с Россией». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Garth Lenz Последствия добычи сланцевого газа

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«США давно борются за энергетический рынок Европы, готовы впиться в него зубами. Однако в последние годы этому сильно мешала «зелёная повестка» европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с «кровавым режимом» в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересует глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашённые ООН?», — написал Медведев.

По его словам, США считают, что Европа, «у которой совсем «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей», должна позабыть о своих «зелёных идеалах»: «Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде».

Медведев отметил, что для американцев не имеет значения, что такие проекты «не отвечают международным конвенциям, и потому разработка сланцевых запасов, например, в той же Европе была когда-то запрещена»: «Ведь главным источником экологического вреда на этих производствах становятся (кроме загрязнения грунтовых питьевых вод и риска землетрясений) утечки метана на всех этапах добычи и транспортировки углеводородов».