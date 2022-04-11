Оренбург, 11 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 11 апреля подтоплено 22 моста. Все они недоступны для движения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Кроме того, закрыт один участок автомобильной дороги. Ограничение введено из-за перелива талых вод через проезжую часть. На всех закрытых участках установлены временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, ежегодно на территории Оренбуржья под риском подтопления находится 44 низководных моста. Их общая протяжённость составляет более 2 км.