Саранск, 11 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие выходные дни, 9 и 10 апреля, в Мордовии паводковыми водами подтопило ещё пять низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

пресс-служба управления МЧС по Мордовии Затопланный мост на реке Явас в Атюрьевском районе

В частности, подъем уровня воды зафиксирован на реке Аморда в Ромодановском районе, на реке Мокша в Темниковском районе, на реке Вьяс в Кочкуровском районе, на реке Явас в Атюрьевском районе и на реке Сеитьма в Ковылкинском районе.

Во всех случаях имеются пути объезда затопленных мостов, уровень воды находится выше мостов на 5-50 см.

Ни в одном из населенных пунктов в зону подтопления не попадают жилые дома и социально значимые объекты. Также не требуется эвакуация населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были подтоплены еще семь низководных мостов в республике. На некоторых объектах была организована лодочная переправа.