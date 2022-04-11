Уфа, 11 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Свыше 183 тысяч человек прошли диспансеризацию в текущем году в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения региона Динара Еникеева на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Cap.ru Диспансеризация

Сообщается, что всего в текущем году в регионе планируется охватить диспансеризацией более 1,031 млн человек.

По словам Еникеевой, в 2022 году углубленную диспансеризацию — профилактику осложнений COVID-19 прошли 34 139 человек. При этом всего в текущем году в республике планируется провести такую диспансеризацию 357 111 человек.

«Первый квартал прошел, 17,8% сделали. Надо будет нагонять, чтобы мы этот план выполнили», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, подчеркнув также важность углубленной диспансеризации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что поезда здоровья отправятся в некоторые районы Башкирии с 18 апреля.