Донецк, , 10:44 — REGNUM Для Киева сложно исполнить требования, которые выдвинула ему Россия. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин журналистам мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Twitter / Денис Пушилин

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Пушилин напомнил, что в ходе спецопераций Россия выдвигает требования по демилитаризации, денацификации и внеблоковому статусу Украины, одна условия для Киева являются сложными «даже с учётом переговоров».

«Украина, увы, потеряла свою самостоятельность после государственного переворота в 2014 году. Украина не принимает самостоятельных решений, исходя из этого, мы видим колебания. Переговоры вроде бы делают шаг вперёд, вроде какие-то элементы отдельные правильные, но потом опять всё переписывается, и ничем это не увенчается. Моё глубокое убеждение, что Украина является недоговороспособной, с Украиной сейчас, моё мнение, бессмысленно вести продолжительные разговоры, потому что мы с Украиной были в режиме минских переговоров в течение семи лет», — сказал Пушилин.

Он напомнил, что время переговоров Украина использовала для укрепления военных позиций.