* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. После эскалации напряжённости военные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточном Афганистане объявили об открытии новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на спорной границе с Пакистаном.

Wikipedia.org Граница Афганистана и Пакистана

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», официальные лица 201-го армейского корпуса «Халид бин Валид» со штабом в восточной провинции Лагман объявили, что по приказу министерства обороны вдоль спорной границы между Афганистаном и Пакистаном, известной как «Линия Дюранда», будут установлены новые контрольно-пропускные пункты.

Вахидулла Мохаммади, представитель штаба корпуса, заявил, что КПП будут созданы в уезде Сирканай провинции Кунар.

«Целью создания этих контрольно-пропускных пунктов является предотвращение деструктивных действий в регионе и обеспечение безопасности людей», — пояснил он.

Не называя конкретных сроков, он добавил, что в ближайшее время начнётся процесс строительства этих блокпостов.

Около трёх месяцев назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили 32 новых КПП в ряде округов провинции Кунар на спорной границе с Пакистаном, что приветствовало местное население.

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Напомним, два дня назад ряд СМИ сообщили, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли вертолёт пакистанской армии, ранив пакистанского генерала.