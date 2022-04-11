Челябинск, 11 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Челябинске автомашина сбила двух девочек-подростков, которые переходили проезжую часть. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.

Гибдд.рфr40 Пешеходный переход

Авария произошла вечером 10 апреля в районе улицы Черкасской. Юные челябинки двигались по пешеходному переходу на красный свет. В этот момент на них наехал автомобиль Kia.

Одну из пострадавших доставили в больницу. Её подруга не получила серьёзных травм.