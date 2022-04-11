Москва, 11 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В настоящее время делать прогнозы о том, насколько конкретно упадет ВВП России в 2022 году, — это экономическое шарлатанство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2022 году ВВП РФ упадет на 11,2%.

Падение

«У меня по этому поводу резко отрицательное мнение. Дело в том, что сегодня делать какие-то экономические прогнозы, особенно таких показателей, как ВВП, — это экономическое шарлатанство, — сказал Остапкович. — Тем более ставить 11,2%. Сегодня не работают никаких модели. Сегодня невозможно просчитать макроэкономические показатели. Мы сегодня не знаем трех главных пакетов, которые влияют на рост экономики. Во-первых, полного пакета санкций, так как каждый день сыплются какие-то новые санкции. Во-вторых, мы не знаем пакета контрсанкций. Ведь наверняка Россия выдаст какие-то контрсанкции. И в-третьих, мы не знаем дорожной карты помощи правительства и государства людям и бизнесу. Без этих трех пакетов говорить о каких-то темпах – это экономическое шарлатанство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, снижение ВВП РФ окажется на уровне 11,2%.