Джакарта, 11 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Военные Индонезии и США проведут совместные учения, в которых примут участие еще 14 стран, включая блок AUKUS, а именно Великобританию и Австралию, сообщает CNN Indonesia.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

Совместные учения пройдут на фоне напряженности между западными странами, особенно США и Китаем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Учения под названием Garuda Shield пройдут с 1 по 14 августа 2022 года на Суматре и Калимантане.

Представитель Вооруженных сил Индонезии Альберт Тамбунан заявил, что совместные учения станут крупнейшими с 2009 года, когда была создана Garuda Shield.

В США сообщили, что в учениях примут участие около 3000 военнослужащих. Учения знаменуют собой расширение военного сотрудничества и усиление оборонных отношений между США и рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку напряженность в Южно-Китайском море продолжает расти.