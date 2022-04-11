Лос-Анджелес, США, , 10:42 — REGNUM Американский актёр Сэм Эллиотт извинился за своё высказывание относительно фильма «Власть пса» и его главного актёра Бенедикта Камбербэтча. Об этом 11 апреля пишет E! News.

Бенедикт Камбербэтч Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США

«Я сказал несколько вещей, которые причинили людям боль, и я ужасно себя из-за этого чувствую», — заявил Эллиотт. «Я хочу извиниться перед актёрским составом «Власти пса», блестящими актёрами. И, в частности, Бенедикт Камбербэтч, я могу только сказать, что мне очень жаль, я сожалею», — говорил артист.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Сэм Эллиотт раскритиковал картину «Власть пса» — актёр назвал её «куском дерьма». Эллиотту не понравилось то, как были показаны ковбои: «Они все бегают в ковбойских шляпах и без рубашек. И в этом чёртовом фильме есть все эти намеки на гомосексуальность», — говорил он. Артист также выразил недовольство тем, что киноленту снимали в Новой Зеландии, хотя события фильма происходят в Монтане (США).

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