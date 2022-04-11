Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:42 — REGNUM В Новокузнецке ситуация с заболеваемостью по COVID-19 и ОРВИ остаётся стабильной. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил мэр города Сергей Кузнецов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Медики города наблюдают снижение обращений в поликлиники и стационары. Количество принятых граждан в «красной зоне» за прошедшую неделю: по взрослому населению — 551 человек; в детские поликлиники — 1034 обращений», — написал в своём телеграм-канале Кузнецов.

Коечный фонд сейчас составляет 145 коек. В стационарах на лечении находится 128 пациентов с коронавирусом.