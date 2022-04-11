Рига, 11 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Входящие платежи из России и Белоруссии на счета эстонского филиала шведского Swedbank будут возможны до 6 мая 2022 года включительно, а исходящие платежи в эти страны будут возможны только до 20 апреля нынешнего года.

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Об этом говорится в пресс-сообщении крупнейшего банка Прибалтики.

Ранее заключенные регулярные платежные поручения на денежные переводы в Россию и Белоруссию, либо в обратном направлении также будут автоматически аннулированы.

«Из-за сложившейся ситуации сделки с Россией стали очень рискованными. Клиенты, осуществляющие платежи или отправляющие товары в Россию, подвергаются реальному риску потерять свои деньги или товары. Существует также реальный риск нарушения действующих санкций», — аргументировали свое решение в Swedbank.

Исключение банк готов сделать лишь в единичных случаях, связанных с государственными интересами Эстонии или имеющих гуманитарные причины, например, перечисление пенсионных денег.