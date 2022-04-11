Стокгольм, , 10:42 — REGNUM С прошлой осени ставки по ипотечным кредитам в Швеции на три и пять лет поднялись чуть более чем на 50%. Об этом 10 апреля написала газета SvD.

Ипотека

Так, в октябре 2021 года клиенты, бравшие ипотеку в банке Swedbank, получили трехлетнюю фиксированную процентную ставку в размере 1,32%. В прошлом месяце процентная ставка по тому же кредиту составила 2,05%, увеличившись на 55%.

Ипотечные кредиты от банка SBAB со сроком погашения пять лет выросли за тот же период на 59% — с 1,45% до 2,3%.

«Давно мы не видели, чтобы процентные ставки так сильно менялись за столь короткое время», — заявила изданию экономист SBAB Клаудия Верманн.

Она считает, что фиксированные процентные ставки по ипотечным кредитам в Швеции будут продолжать расти.