Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту издевательств над собакой и разыскивает лиц, причастных к жестокому убийству животного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Щенок

Труп щенка обнаружили на территории дачного общества. Похоже, что над собакой надругались и выбросили. Издевательства привели к смерти.

Как сообщает orengrad. ru со ссылкой на свой источник, в Оренбурге, вероятно, появился зоофил. В настоящее время зоозащитники готовят заявление в полицию и намерены провести экспертизу, чтобы установить причины смерти животного.