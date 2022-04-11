Омск, , 10:40 — REGNUM Центры приёма гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ для жителей ЛНР и ДНР продолжают работать на базе шести омских колледжей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в областном правительстве.

Сбор гуманитарной помощи Оmskportal.ru

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В работе центров принимают участие более 250 волонтёров и педагогов. С 11 марта здесь собирается гуманитарная помощь. Это одежда для взрослых и детей, продукты питания, постельные и душевые принадлежности, детское питание, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и так далее. Все собранные вещи и продукты централизовано передаются на общий склад.

Собрано уже более 1500 килограммов гуманитарной помощи. К сбору подключились все профессиональные образовательные организации, в том числе из муниципальных районов.

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