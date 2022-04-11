Дженин, 11 апреля 2022, 10:44 — REGNUM Подразделения армии Израиля вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 11 апреля сообщает информационное агентство Quds.

Армия Израиля
Армия Израиля
(сс) Israel Defense Forces

По данным журналистов, операция сопровождается столкновениями между группами боевиков и невооружённых повстанцев с израильскими силовиками. В ходе столкновений в Дженине погиб как минимум один человек и десятки получили ранения.

«Мухаммад Закарна из Дженина скончался от разрыва кровеносных сосудов в результате попадания разрывной пули, выпущенной оккупационными солдатами, которая попала ему в таз», — цитирует Quds заявление минздрава Палестины.