Дженин, , 10:44 — REGNUM Подразделения армии Израиля вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 11 апреля сообщает информационное агентство Quds.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

По данным журналистов, операция сопровождается столкновениями между группами боевиков и невооружённых повстанцев с израильскими силовиками. В ходе столкновений в Дженине погиб как минимум один человек и десятки получили ранения.

«Мухаммад Закарна из Дженина скончался от разрыва кровеносных сосудов в результате попадания разрывной пули, выпущенной оккупационными солдатами, которая попала ему в таз», — цитирует Quds заявление минздрава Палестины.