Стокгольм, 11 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Вечером 10 апреля гостем студии шведского телеканала SVT стал новоназначенный лидер «Либералов» Йохан Персон, который рассказал о предвыборной программе партии. Задача у политика непростая — за пять месяцев до выборов в риксдаг он должен удвоить число избирателей, чтобы преодолеть парламентский барьер.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы сосредоточимся на основных социальных проблемах и будем добиваться членства в НАТО, поскольку речь идет о безопасности Швеции для будущих поколений», — заявил Персон.

Он также считает, что плохие показатели общественного мнения во многом основаны на том факте, что избиратели считали, что в партии до сих пор отсутствует консенсус по правительственному вопросу, а именно голосовать ли за правительство во главе с «Социал-демократами» или «Умеренными».

»Мы отпугнули избирателей, когда заключили Январское соглашение», — заключил Персон.