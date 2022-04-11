Стокгольм, 11 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Отношения между «Умеренными» и «Шведскими демократами», двумя крупнейшими правыми оппозиционными партиями в риксдаге, носят сложный характер. Однако, согласно данным, опубликованным 11 апреля газетой DN, позиции сторон в парламенте Швеции носят все более консолидированный характер.

Self-taken Шведский риксдаг

Если в прошлом году партии одинаково голосовали в риксдаге в 44% случаев, то в нынешнем году этот показатель составляет 50%.

В интервью изданию политолог Ян Теорелл отметил, что эта тенденция указывает на растущий политический консенсус между партиями. Это означает, что на следующем этапе шансы на смену левого правительства Швеции во главе с «Социал-демократами» возрастают.

В то же время стороны продолжают расходиться во мнениях по ряду вопросов, в том числе по вопросу социального страхования и фонда страхования от безработицы.