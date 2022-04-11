Брянск, 11 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Брянске найдены двое сбежавших из Ростовской области подростков. Об этом сообщают «Вести. Воронеж» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Черноземье».

(сс) Wokandapix Подросток

16-летний подросток и 14-летняя девочка уехали из Таганрога 31 марта. Их заметили в одном из хостелов Воронежа, затем обнаружили в Брянске. По некоторым данным, они добирались в другие города автостопом.

Подростки уже вернулись домой.