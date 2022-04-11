Москва, 11 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Российская авиация поразила еще 78 украинских военных объектов, в том числе 58 опорных пунктов, сообщил 11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.