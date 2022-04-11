Симферополь, 11 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки госпитализированы 29 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 11 апреля. Накануне, 10 апреля, сообщалось о 19 жителях, попавших в больницы с COVID-19.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 135 человек, это на один случай заражения меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида 58 пациентов. Подтверждена смерть ещё пяти крымчан с COVID-19.

С начала пандемии в Крыму было подтверждено 179 886 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 029 человек. Лечение в больницах проходили 58 165 пациентов. Врачи не смогли спасти 5 152 человек.