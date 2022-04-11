Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Число пострадавших в квартирном пожаре на юге Санкт-Петербурга увеличилось до семи, среди них двое детей, сообщил 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что в 07:17 мск 11 апреля в доме 5/3 по Загребскому бульвару Фрунзенского района начался пожар. В двухкомнатной квартире площадью 50 кв. метров горела обстановка на площади 29 кв. метров. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе двое детей.

«Дети в крайне тяжелом состоянии доставлены в детские больницы. (Пострадали) пять взрослых, среди которых: один в крайне тяжелом, один в тяжелом, двое средний степени тяжести, один в состоянии легкой степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставлены четыре человека. Один пострадавший с легкими травмами, после осмотра медиками, от госпитализации отказался.

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