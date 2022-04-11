Москва, , 10:44 — REGNUM Украинские комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1» и «Оса-АКМ» уничтожены ударами российских сил в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 11 апреля журналистам.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Экспонат Музея ВВС ВС Украины в г. Винница George Chernilevsky

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Он уточнил, что зенитные ракетные комплексы были поражены в ночное время высокоточными ударами. В целом же в районе посёлка Великая Новосёлка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны.

Населённый пункт Великая Новосёлка находится на той части территории ДНР, которая находилась под контролем Киева.

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