Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 2021/22. Об этом 11 апреля сообщает ИА REGNUM.

Баскетбольный мяч (сс) tookapic

Первое место в общей турнирной таблице сезона и в Западной конференции стал «Финикс Санз», одержавший 64 победы и потерпевший 18 поражений. Восточную конференцию выиграл «Майами Хит» у которого 53 победы и 29 поражений.

В плей-офф напрямую вышли по шесть команд из каждой конференции. На Западе это, помимо «Финикса», «Мемфис», «Голден Стэйт», «Даллас», «Юта» и «Денвер». На Востоке, кроме «Майами» в плей-офф вышли «Милуоки», «Бостон», «Филадельфия», «Торонто» и «Чикаго».

Кроме того, по четыре команды из каждой конференции проведут раунд плей-ин. Они распределят по две путёвки в первый раунд плей-офф. Эти матчи пройдут с 12 по 15 апреля.

На Западе в плей-ин примут участие «Миннесота», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан» и «Сан-Антонио». На Востоке сыграют «Бруклин» «Кливленд», «Атланта» и «Шарлотт».

Напомним, чемпион НБА сезона-2019/20 «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерял шансы выйти в плей-офф НБА