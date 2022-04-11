Ярославль, 11 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле принадлежащая мэрии компания «Горстройзаказчик», выигравшая аукцион на благоустройство двух парков, ищет на эти работы субподрядчика. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru «Рабочий сад» в Ярославле

Контракты на благоустройство «Рабочего сада» в Красноперекопском районе и парка Судостроителей во Фрунзенском районе города были подписаны ещё в марте. Однако до сих пор работы не начались.

«Горстройзаказчик» предлагает благоустроить «Рабочий сад» за 17,4 миллионов рублей, а парк Судостроителей за 22,3 миллиона рублей. При этом сумма муниципальных контрактов составляет 23,4 и 25,6 миллионов рублей. Разница по двум контрактам составляет 9 млн рублей.