Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В Новосибирскую область поступили 1500 комплектов вакцины от коронавируса для детей. Об этом сообщило региональное правительство.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

«Первая партия препарата «Спутник М» — 1 440 комплектов – поступила в Новосибирскую область в конце января, ещё 480 комплектов регион получил в марте, — уточнили в областной администрации. — К настоящему времени запас детской вакцины от коронавируса в регионе был практически израсходован».

По официальным данным, первым компонентом привит уже 1821 подросток, завершили курс вакцинации от коронавируса 1388 подростков.