Ижевск, 11 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Вавожском районе Удмуртии паводковыми водами подтопило низководный мост через реку Вала на автодороге деревня Новое Водзимонье – деревня Гуляево. Объект находится на балансе района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Подтопленый мост в Удмуртии

Сейчас движение по данному мосту запрещено. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Объезд организован через села Вавож – Ньюрдор-Котья – Лыстем – Какмож – деревню Нижний Юсь – Гуляевскую ж/д площадку. Дорога доступна для автомобилей повышенной проходимости, протяженность объезда – 37 км.

О существующем маршруте объезда информированы службы экстренного реагирования, а также организации, обслуживающие сети ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе на реках республики начали взрывать лед. В этом году работы начали с реки Кырыкмас в Киясовком районе. На данном участке работы проводятся впервые, чтобы сберечь имеющийся здесь мост от повреждения во время ледохода.