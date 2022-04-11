Донецк, , 10:31 — REGNUM Власти ДНР используют все ресурсы для доставки гуманитарной помощи жителям республики. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Денис Пушилин Dnr-news.com

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«Для доставки гуманитарных наборов, поставки воды, медицинских препаратов используются все возможные ресурсы. Это не только государственные институты, МЧС, профильные министерства, но и общественные организации, политические партии, в том числе из Российской Федерации, которые тоже не могут оставаться в стороне, это и группы волонтёров, которые доставляют необходимое в опасные, ещё обстреливаемые населённые пункты», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что задействуются абсолютно все ресурсы, которые есть ‑ и государственные, и гражданские.

«Потому что мы прекрасно понимаем, что это наши сограждане в городе Мариуполь, которые находятся в достаточно тяжёлом положении. И здесь абсолютное понимание, что им нужно помогать», — отметил глава ДНР.