Донецк, 11 апреля 2022, 10:31 — REGNUM Власти ДНР используют все ресурсы для доставки гуманитарной помощи жителям республики. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Dnr-news.com

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«Для доставки гуманитарных наборов, поставки воды, медицинских препаратов используются все возможные ресурсы. Это не только государственные институты, МЧС, профильные министерства, но и общественные организации, политические партии, в том числе из Российской Федерации, которые тоже не могут оставаться в стороне, это и группы волонтёров, которые доставляют необходимое в опасные, ещё обстреливаемые населённые пункты», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что задействуются абсолютно все ресурсы, которые есть ‑ и государственные, и гражданские.

«Потому что мы прекрасно понимаем, что это наши сограждане в городе Мариуполь, которые находятся в достаточно тяжёлом положении. И здесь абсолютное понимание, что им нужно помогать», — отметил глава ДНР.