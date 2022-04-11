Оренбург, , 10:28 — REGNUM В Оренбурге по факту смертельного пожара в жилом доме возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар

По данным ведомства, в ночь на 8 апреля в доме в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. В процессе осмотра места происшествия выявили признаки поджога. Экспертиза показала, что смерть владельца дома наступила в результате токсического действия окиси углерода.

По подозрению в совершении убийства задержана женщина, которая являлась сожительницей собственника жилья. Когда мужчина спал оренбурженка из неприязненных отношения подожгла мебель и бытовой мусор, предварительно облив предметы спиртом.

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