Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии по итогам медицинского обследования госпитализировали 43 граждан, эвакуированных из республик Донбасса, в том числе десять детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве 11 апреля вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах Cap.ru

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По его словам, всего в Чувашию приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.

«Организованно, железнодорожным транспортом прибыли 912 человек, из них 707 взрослых и 205 детей. Самостоятельно прибыли 163 человека — 115 взрослых и 48 детей», — доложил Владимир Степанов.

Вице-премьер проинформировал, что в настоящее время 11 человек покинули пределы страны, 44 беженца выехали в другие регионы России, а 132 человека поселились у родственников.

В шести пунктах временного размещения (ПВР) остались 845 беженцев, из них 656 взрослых и 189 детей. Для взрослых постояльцев организовано трехразовое питание, для несовершеннолетних — четырёхразовое. За каждым ПВР закреплено медицинское учреждение.

«Все прибывшие обследованы на заболевания, представляющие опасность для окружающих. […] Проводится общий медицинский осмотр. […] В настоящее время в медицинские организации госпитализированы 43 гражданина, из них десять детей. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — сказал глава минздрава Чувашии.

На планёрке было отмечено, что в числе выявленных заболеваний — ковид.

«Среди прибывших — инвалиды, пожилые, паллиативные лица, с последствиями инсульта, в связи возникает необходимость централизованного размещения для обеспечения непрерывного ухода медицинскими и социальными работниками», — проинформировал Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил организовать соответствующую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 и 8 апреля поездом в Чебоксары прибыли соответственно 446 и 466 эвакуированных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

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