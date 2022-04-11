Чебоксары, 11 апреля 2022, 10:27 — REGNUM В Чувашии по итогам медицинского обследования госпитализировали 43 граждан, эвакуированных из республик Донбасса, в том числе десять детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве 11 апреля вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
По его словам, всего в Чувашию приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.
Вице-премьер проинформировал, что в настоящее время 11 человек покинули пределы страны, 44 беженца выехали в другие регионы России, а 132 человека поселились у родственников.
В шести пунктах временного размещения (ПВР) остались 845 беженцев, из них 656 взрослых и 189 детей. Для взрослых постояльцев организовано трехразовое питание, для несовершеннолетних — четырёхразовое. За каждым ПВР закреплено медицинское учреждение.
На планёрке было отмечено, что в числе выявленных заболеваний — ковид.
Глава Чувашии Олег Николаев поручил организовать соответствующую работу.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 и 8 апреля поездом в Чебоксары прибыли соответственно 446 и 466 эвакуированных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.
Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия приняла ещё более 460 беженцев из Донбасса