Уфа, , 10:29 — REGNUM Поезда здоровья отправятся в некоторые районы Башкирии с 18 апреля. Об этом 11 апреля сообщили на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов создать все условия для работы медиков, а также организовать подвоз жителей к поездам здоровья.

«Вообще был большой эффект после наших поездов здоровья», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в составе «поездов здоровья» — флюорографы, передвижные Центры здоровья, также будет и стоматологический модуль.

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