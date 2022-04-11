Уфа, 11 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Поезда здоровья отправятся в некоторые районы Башкирии с 18 апреля. Об этом 11 апреля сообщили на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов создать все условия для работы медиков, а также организовать подвоз жителей к поездам здоровья.

«Вообще был большой эффект после наших поездов здоровья», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в составе «поездов здоровья» — флюорографы, передвижные Центры здоровья, также будет и стоматологический модуль.