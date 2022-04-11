Сеул, 11 апреля 2022, 10:26 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Израиля Ицхак Герцог обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом 10 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём письме Мун Чжэ Ин отметил успехи сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные обмены.

Южнокорейский лидер также высоко оценил тот факт, что в прошлом году Южная Корея и Израиль подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и обменялись вакцинами от COVID-19 в рамках «вакцинного свопа».

В свою очередь, Ицхак Герцог отметил, что Южная Корея и Израиль являются государствами с творческой и динамичной демократией, достигшими быстрого экономического роста, благодаря решимости и трудолюбию населения. Он также выразил надежду на дальнейшее углубление отношений дружбы и сотрудничества.