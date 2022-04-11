Сеул, 11 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Израиля Ицхак Герцог обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом 10 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В своём письме Мун Чжэ Ин отметил успехи сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные обмены.

Южнокорейский лидер также высоко оценил тот факт, что в прошлом году Южная Корея и Израиль подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и обменялись вакцинами от COVID-19 в рамках «вакцинного свопа».

В свою очередь, Ицхак Герцог отметил, что Южная Корея и Израиль являются государствами с творческой и динамичной демократией, достигшими быстрого экономического роста, благодаря решимости и трудолюбию населения. Он также выразил надежду на дальнейшее углубление отношений дружбы и сотрудничества.