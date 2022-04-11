Джакарта, , 10:25 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Канады Мелани Джоли обсудила ситуацию вокруг Украины, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Безусловно, у нас одинаковые опасения по поводу ситуации на Украине. Индонезия призывает снизить напряженность, переговоры должны продолжаться», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии заявила, что разделяет ту же точку зрения, что и Канада, «в отношении важности соблюдения принципа уважения территориальной целостности и суверенитета».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время поездки в Индонезию и Вьетнам проведет переговоры о насущных глобальных проблемах, в том числе о важности дипломатического решения вопроса Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Канады поднимет вопросы Украины и Мьянмы в ходе азиатского турне