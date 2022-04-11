Ярославль, 11 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле власти планируют отказаться от взимания платы за летние кафе на муниципальной земле. Проект решения об этом внесён в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Летние кафе в Ярославле

Таким образом мэрия планирует поддержать рестораны в условиях санкций. Мера поддержки будет действовать с 15 апреля по 15 октября — то есть на весь летний сезон. Бюджет потеряет на этом 5 млн 900 тыс рублей.

Ярославль является крупнейшим городом туристического маршрута «Золотое кольцо России». Летние кафе в центре города очень популярны у туристов.